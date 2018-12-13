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Erdemli'de parke yol çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi’ne bağlı ekipler, Elbeyli Mahallesi’ninin yol sorununu gerçekleştirdiği parke yol çalışmasıyla çözüme kavuşturuyor.

Erdemli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Elbeyli Mahallesi'ninin yol sorununu gerçekleştirdiği parke yol çalışmasıyla çözüme kavuşturuyor.


Erdemli Belediyesi, Elbeyli Mahallesinde gerçekleştirilen parke yol yapımı, son aşamasına geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sıfır rakımdan başlayarak iki bin beş yüz rakıma kadar ilçenin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti. Büyükşehir Yasası ile mahalle sayısında artış olduğunu belirten Tollu, bu duruma rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğini ifade etti.

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