Erdemli'de sağanak sele neden oldu, bahçeler zarar gördü

Mersin'in Erdemli ilçesi kırsalında etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan sel bahçelere zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağmur ve dolu yağışı Erdemli ilçesine bağlı bin 300 rakımdaki Yağda Mahallesi başta olmak üzere Alibeyli ve Elbeyli'de etkili oldu. Dolu yağışı ve kuvvetli sağanak yağmur Yağda Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel ve dolu nedeniyle ekili araziler ve meyve bahçeleri zara gördü. Üreticiler, sebze fidelerini kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta olan mahallelere Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler hasar tespiti için gönderildi.

Öte yandan Mersin genelinde zaman zaman yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.