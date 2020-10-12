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Erdemli'de sahil bandı ve sosyal alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde sahil bandı, parklar ve sosyal alanlarda budama, bakım ve onarım çalışması yapıyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde sahil bandı, parklar ve sosyal alanlarda budama, bakım ve onarım çalışması yapıyor.


Erdemli Belediyesi, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan sosyal yaşam alanları, sahil bandı, çocuk oyun alanları gibi birçok alanda yürütülen faaliyetler ile kontrollü hayat kurallarına uygun bakım çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi, son zamanlarda ülkenin her noktasında meydana gelen yangınlara ‘Daha Yeşil Bir Erdemli' sloganı ile cevap veriyor. Çim biçme, budama, çiçeklendirme gibi faaliyetler gerçekleştiren ekipler, kendi ürünlerini de kendisi yetiştirerek örnek oluyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü olarak sosyal hayat dahilinde ortak sosyal yaşam alanlarını kullanmaya başlayan vatandaşların en az zararla bu süreci atlatmaları adına ilçenin her noktasında çalışma yürüttüklerini vurguladı. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Tollu, sahil bandında yapılan çalışmalarla alanların kurallara uygun kullanılması için 7/24 hizmet ürettiklerini belirtti.

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