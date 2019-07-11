Erdemli'de sahiller tatil sezonuna hazır

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin her noktada yaz aylarına hazır hale getirilmesi adına gerçekleştirilen sezona hazırlık çalışmaları, temizlik faaliyetleri ile devam etti. Bu faaliyetlerin yanı sıra sahil bandında bulunan yeşil alanların arttırılması için de çalışmalar yürüten Erdemli Belediyesi, daha önce Arpaçbahşiş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Alata ve Tömük mahallelerinde de çalışma başlattı.

Erdemli'nin turizm noktasında çok ciddi bir değere sahip olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “İlçemizin özellikle turizm noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunun farkındayız. Amacımız bu değeri ortaya çıkartarak, bölgemize gelen turistleri en güzel şekilde misafir etmek ve onlara tüm doğal güzelliklerimizi tanıtmaktır. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerin uluslararası standartlara uygun olmasını önemsiyor ve yeni projeler gerçekleştiriyoruz. Çevre düzenlemesinde kullandığımız ürünleri de kendi tesislerimizde üretiyoruz. Bugün de daha önce yeşillendirmek için çalışma başlattığımız sahil noktalarında, temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" dedi.