Erdemli'de şehit aileleri ve gazilere iftar

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Seçkin tarafından birlik ve beraberlik için dua edildi.

İftar programında kısa bir konuşma yapan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Bu vatan bu bayrak bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri de onların bize bir emanetidir. Biz her zaman için sizlerin yanınızdayız. Allah milletimize güç kuvvet versin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Davete katılan şehit yakınları ve gazilere teşekkür eden Kaymakam Kula, "Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İftar programına Kaymakam Avni Kula'nın yanısıra, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Seçkin ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.