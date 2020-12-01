Erdemli'de spor koordinasyon merkezi yakında bitiyor

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılacak olan ve yapımında son aşamaya gelinen spor koordinasyon merkezi, ilçeye spor alanında farklı bir ivme kazandıracak. Erdemli sahil bandına yapılan komplekste, 2 toprak tenis kortu, 1 okçuluk alanı, 1 bocce sahası, 16-12 yaş grubu çocuklar için çim futbol sahası, 1 basketbol sahası ve 1 dart salonu yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, geleceğin teminatı çocukların spor eğitiminin yanında disiplin, çalışma prensibi ve milli şuurla yetişmeleri adına projenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı oluşturduğumuz kültür, sanat ve spor kurslarımız ile çocuklarımızın fiziki ve ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Salgın döneminde verdiğimiz online spor kursları ile evlerinde kalan her vatandaşımızın, bedensel ve psikolojik sağlığına elimizden geldikçe destek olduk. Büyük Atatürk'ün de dediği gibi ‘Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.' Bizde bugün ilçemizde ciddi bir ihtiyaç olan tesisimizin açılışı ile sporcularımıza destek olarak bu kıymetli kutsiyete ulaşmaya çalışacağız" dedi.