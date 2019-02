Erdemli'de spor merkezine psikolog desteği

Erdemli Belediyesi Spor Merkezi'ne kadın danışma merkezi psikologlarının görevlendirildiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nin kadınlara yönelik eğitimleri devam ediyor. Spor eğitmeni Ebrule Türer gözetiminde, 500 kişinin çalıştığı merkeze, kadın danışma merkezi psikologları ziyarette bulundu. Belediye Spor Merkezinde eğitim veren Türer, kadınların kapsamlı bir taramadan geçtiğini ve sağlık koşullarına uygun kilo vermelerinin sağlandığını söyledi.

Sadece mimari ve alt yapı noktasında hizmet vermediklerinin altını çizerek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilçenin her yaş kitlesinden insanının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. En önemli vazifelerinden birinin de kadınları toplumun her alanında yapılan çalışmalara dahil etmek olduğunu kaydeden Tollu, eğitimden sanata, kültürden sağlığa her alanda destekleyici çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kadının toplumdaki değerine dikkat çekerek bu konuda ‘Kadın Danışma Merkezi' gibi önemli projelere imza attıklarını belirten Tollu, "Kadınlarımızın toplumun her alanında değer görmesi gerekmektedir. Ailenin temeli hiç şüphesiz ki çocuklarımızın yetiştiricisi kadınlarımızdır. Onların rahat ve refah içerisinde yaşamaları için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.