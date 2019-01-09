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Erdemli'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yollarda da buzlanmalar meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.


Erdemli Kaymakamlığı tarafından alınan kararda, "Yüksek kesimlerde buzlanma nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için Erdemli'deki tüm taşımalı eğitim 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

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