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Erdemli'de trafik kazası: 4 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonetin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Aslanlı Mahallesi'nde Yaylayolu üzerinde Erdemli istikametinde seyreden Cennet G. yönetimindeki 44 DB 208 plakalı kamyonet, sürücüsünün yağışla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ş., Resul G. ve Mümine B. yaralandı. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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