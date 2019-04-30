Erdemli'de Türkülerin Dansı Topluğu gösterisine yoğun ilgi

Müzikleri besteci-aranjör Taner Demiralp ve Necmi Kıran, seslendirmesi ise Erol Eren tarafından yapılan Türkülerin Dansı Topluluğu, Erdemli Kültür Merkezinde bir gösteri düzenledi. Sarı Gelin, Ah Yalan Dünya gibi Türk Halk Müziğinin önemli eserleri ile icra edilen gösteriye, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 11 Anadolu ezgisi eşliğinde, görsel şovlardan oluşan gösterinin genel sanat yönetmenliğini üstlenen Zekai Erdemir, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya sanata ve sanatçıya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gösteriyi, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da izledi. Gösteri sonunda, gençlere önemli değerlerin aktarılması için hazırlanan ‘Gençliğe Hitabe' ve ‘Andımız' yazılı plaketleri takdim eden Başkan Tollu, yaptığı konuşmada, ilçe gençleri ve çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini, onları sanata, spora ve kültürel faaliyetlere yönlendirdiklerini söyledi. Tollu, emeklerinden dolayı hem öğrencilere hem ailelerine hem de Zekai Erdemir'e teşekkürlerini iletti.

Eğitimin sadece okulda olamayacağını belirten Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunmak için sosyal alanda yaptıkları çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Gençlerin toplumsal değerlere sahip olabilmelerinin ve kültürel değerlerin yaşatılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Tollu, bundan dolayı böyle anlamlı bir hediye tercih ettiklerini sözlerine ekledi.