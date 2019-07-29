Erdemli'de üniversite tercihlerinde belediyeden rehberlik hizmeti

2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmete açılan Ortaokul ve Üniversite Eğitime Destek Kursları ile çalışmaya başlayan Erdemli Belediyesi, üniversite tercihi yapan öğrencilere destek vererek doğru okullara yerleşebilmeleri için çalışmalarını noktaladı. 2018-2019 eğitim sezonunda 500 öğrenciye destek veren merkeze, yeni eğitim dönemi için bin 200 öğrencinin başvuru yaptığı bildirildi. 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihlerinin son gününe girilirken, eğitimde gerçekleştirdiği çalışmalar ile Türkiye'nin birçok belediyesinde ses getiren kurs merkezi, proje hakkında bilgi almak isteyen kurumlara da yol gösterici bir vazife üstleniyor.

Gençleri destekleyici projelere imza atan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ücretsiz hizmet veren merkez ile yılın 12 ayı öğrencileri sınava hazırladıklarını vurguladı. Tollu, “Gençlerimizin her alanda arkasında olarak, onları hayata hazırlıyor ve ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz Eğitime Destek Kurs Merkezlerimiz ve mesleğinin erbabı hocalarımızla birlikte el ele vererek, Erdemlili gençlerimizi nitelikli okullara yerleştirmek için çabalıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta gösteriyor ki, bu çabalarımız boşa değil. Ben biliyorum ki, ailelerin en kıymetli varlıkları çocuklarıdır. Çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.