Erdemli'de üretici pazarları yoğun ilgi görüyor

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, üreticinin ürünlerini aracısız satabileceği alanları oluşturuyor.

Korona virüs salgını sürecinde vatandaşların yanında olan Erdemli Belediyesi, üreticilerin ürünlerini iç ve dış piyasaya sunmasına öncülük ediyor. Çiftçiler, belediyenin oluşturduğu üretici pazarında, ürünlerini yöre halkı ve ziyaretçilere satıyor. Erdemli Belediyesi tarafından ilçenin bir çok mahallesinde hijyen koşullarına uygun yapılan pazar yerleri, vatandaşların alış verişte en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Çiftçilerin kendi ürettiği doğal ve el yapımı ürünleri, ilçe halkı ve ilçeye gelen ziyaretçilere ulaştırdığı pazarda, yeni korona virüs kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun alış verişler gerçekleştiriliyor.

Üreticilerin pazar sorunlarını çözmek için birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri, hem ilçe halkımıza hem de ilçemize gelen ziyaretçilerimize ilk elden ulaştırıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde üreticilerimizin pazar sorunlarını çözebilmek, mevcut durumlarını daha iyi hale getirebilmek için projeler yaptık. 'E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi', kooperatif projesi gibi projelerle bu sorunlara çözüm sunuyoruz. Üreten çiftçilerimizin ürünlerini artı değere kavuşturacak her türlü pazarı, ya oluşturuyoruz ya da o alanlara ulaşmasına yönelik projeler yapıyoruz. Bu pazarlarda, vatandaşlarımıza en iyi ürünü ilk elden ulaştırıyoruz. Biz Erdemli Belediyesi olarak, klasik belediyecilik yapmıyoruz. Üreticilerimizin ürünlerini iç pazarın yansıra, dünyanın her tarafına ulaştıracağız" dedi.