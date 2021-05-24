Erdemli'de yamaç paraşütü merkezi yapılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, yamaç paraşütü merkezine dönüşüyor. Yamaç paraşütü yapmak için en verimli alan olan 2 bin rakımlı Akpınar Mahallesinde, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yerinde incelemelerde bulundu.

Akpınar Mahallesini yamaç paraşütü merkezi haline getirileceğini dile getiren Başkan Tollu, "İlçemizde spor ve sporcuya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan birisi de yamaç paraşütü. İlçemizde pandemi döneminde de faaliyetlerle ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Gençler için harika bir spor merkezi haline geleceğini vurgulayan Tollu, "2 bin rakımda Akpınar Mahallemizde dağların hemen üzeri, bulutların hemen altındaydık. Yamaç paraşütü etkinliklerinin merkezi haline getireceğimiz bölgemizde ki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Gençler için pandemi döneminde harika bir motivasyon kaynağı ve bu sporda ilerlemek isteyenler için cazibe merkezi olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye için önemli bir spor merkezi haline geleceğini dile getiren Tollu, "Yamaç paraşütü alanımız faaliyete geçtiğinde ülkemiz için önemli bir spor merkezi haline gelmesini umuyoruz. Türkiye'de bu sporla ilgilenen tüm sporcularımızı yamaç paraşütü yapmaya bekliyoruz. İlçemiz ve memleketimiz için şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.