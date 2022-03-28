Erdemli'de 'Yatırlı Günler' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Dünya Tiyatrolar Günü', Erdemli Belediyesi tiyatro ekibi tarafından ‘Yatırlı Günler' adlı tiyatro oyunu ile kutlandı.

Emre Karapınar'ın yazdığı, Oğuzhan Yılmaz'ın yönettiği ve özellikle üniversite öğrencilerinin kaldığı evleri konu alan iki perdelik oyun, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda sahnelendi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı oyun, tiyatro severlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bol kahkahalı ‘Yatırlı Günler', ev arayan 3 öğrencinin hikayesini eğlenceli bir dille ele alıyor. Öğrencilerin ev arama serüveni ve kiralamak istedikleri evin sahibiyle olan diyalogları ise izleyenleri güldürdü.

İlçenin bir kültür, sanat şehri olması için gayret ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemlimizin kültür ve sanat şehri olması adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Erdemli'de yaşayan gençlerimizi kültür ve sanat ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.