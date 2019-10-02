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Erdemli'de ‘yaya önceliği' denetimi

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ve polis ekipleri trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerinde denetim yaptı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ve polis ekipleri trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerinde denetim yaptı.


Denetim esnasında sürücülerin tamamının emniyet kemeri taktıkları görüldü. Trafik ekipleri sürücülerle yaptıkları kısa sohbetlerde aşırı hız ve direksiyon başında cep telefonu kullanmanın kazalara sebep olduğuna değindi. Yaya geçitlerinde ise sürücülerden çok daha dikkatli olmaları istendi.


Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve programda görev alan ekipler emniyet kemerini takıp kurallara uyan sürücülere teşekkür etti. Sürücü ve yayalara trafikte uyulması gereken kurallara dair broşürler de dağıtıldı.


Denetim ve bilgilendirme programına Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Mersin İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Murat Bulut, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Erdemli İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Teğmen Mustafa Akgül, polis ve jandarma trafik ekipleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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