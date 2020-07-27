Erdemli'de ‘Yaz Sineması' günleri başladı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, ‘Sanat Günleri' projesi kapsamında, Aslanlı Mahallesinde pandemi kurallarına uygun olarak yaz sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Erdemli Belediyesi Sanat Günleri, hız kesmeden devam ediyor. Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını sonrasında geçilen kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirdiği sanat faaliyetleri kapsamında ‘7. Koğuştaki Mucize' filmi ile Aslanlı Mahallesinde vatandaşları yaz sinemasıyla buluşturdu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, Erdemli'nin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel güzelliklere dikkat çekerek, milli ve manevi değerleri yaşatabilmek adına her kesimden vatandaşın yararlanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturduklarının altını çizdi. Her yıl yaz aylarında mahallelerde gerçekleştirilen gösterimlerin, bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Tollu, gösterimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.