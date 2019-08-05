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Erdemli'de yaz spor kursları sürüyor

Erdemli Belediyesi, yaz aylarında çocuklara ve gençlere yönelik oluşturduğu eğitim kursları ile hizmetlerine devam ediyor.


Kurslar kapsamında salı ve perşembe günleri futbol eğitimleri veren antrenörler, alt yapı için sporcu yetiştirdiklerini ve ilçenin bu noktada oldukça şanslı olduğunu bildirdi. 170 öğrencinin eğitim aldığı kurslar, yaz aylarında Avgadı Mahallesi'nde de çarşamba ve cuma günleri eğitim veriyor. 16.00-18.00 saatleri arasında yapılan eğitimler, yaz boyunca devam edecek.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Eğitime Destek Kurs Merkezlerimiz ile geleceklerini inşa ettiğimiz gibi kültür, sanat ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz kurslarımız ile de fiziki ve ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Bu kapsamda hem ilçe merkezimizde hem de Avgadı Mahallesi'nde futbol kursları açtık. Kurslarımıza devam eden tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

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