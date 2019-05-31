Erdemli'de yaz spor okulları başlıyor

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 8-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik yüzme, 7-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik futbol, voleybol, basketbol, tenis, okçuluk, mücadele sporları ve hentbol eğitimlerinin verileceği belirtildi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı önemsiyor, onların gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Attığımız adımlarla eğitimlerini desteklediğimiz gibi kültür, sanat ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz aktiviteler ile de çocuklarımızın hem fiziki hem de ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Tek amacımız, onları her yönden kendini geliştirmiş bireyler olarak yetiştirmek” dedi.