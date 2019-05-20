Erdemli'de yeni yol çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Merkez Mahallesi'nde vatandaşların geçişine imkân vermeyen ancak imarda belirlenmiş olan alanın yol olarak açılması için çalışmaya başlayan ekipler, ilçede ulaşımın aksadığı tek bir nokta bırakmıyor.

2014 yılındaki yasa ile hizmet alanında ve nüfusunda ciddi bir artış yaşayan Erdemli Belediyesi, hem kendi bünyesinde bulunan iş makinaları hem de hukuki yollarla aldığı destekler ile aksaklığa mahal vermeden hizmet üretmeye devam ediyor.

Birçok yerde eş zamanlı çalışmalar yürüten belediye ekipleri, her mahalleye eşit hizmet anlayışını sürdürerek, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her noktada yaptığı çalışmalar ile vatandaşların övgüsünü kazanıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "2014 yılındaki Büyükşehir Yasası ile coğrafyamızda 62,5 kat büyüme, nüfusumuzda ise 10 kat artış yaşandı. Buna rağmen hizmetlerimizde aksaklığa mahal vermemek için ciddi bir çalışma yürüttük ve başarılı olduk. Her mahallemize ulaşarak çalıştık. Bugün de Merkez Mahallemizde bulunan ve imarda yol olarak işaretlenen, ancak ulaşıma imkân vermeyen alanda açma çalışması yürütüyoruz. Açılan yolun asfaltlanma çalışmalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.