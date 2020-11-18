Erdemli'de yeşil alan çalışmaları devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde budama, çim biçme ve yeşil alanların arttırılması kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her noktasında eş zamanlı olarak doğa dostu çalışmalarına devam ediyor. İlçede bulunan sosyal yaşam alanları, sahil bandı, çocuk oyun alanları gibi birçok noktada faaliyet yürüten ekipler, ilçede çim biçme, budama, çiçeklendirmenin yanı sıra bir yandan da kendi ürünlerini kendisi yetiştirerek örnek oluyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü sosyal hayat dahilinde ortak sosyal yaşam alanlarının kullanım şeklinin şu andan itibaren daha önemli olduğunun altını çizerek, vatandaşların en az zararla bu süreci atlatmaları adına, ilçenin her noktasında çalışma yürüttüklerini vurguladı. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Tollu, ilçede yürütülen faaliyetlerle alanların belediye serasında üretilen yerli ürünlerle daha da güzel hale getirilmesi adına ve kurallara uygun kullanılması için 7/24 hizmet ürettiklerini belirtti.