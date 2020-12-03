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Erdemli'de yeşil alanlarda bakım çalışması sürüyor

Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde budama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak budama, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. İlçede bulunan sosyal yaşam alanları, sahil bandı, çocuk oyun alanları gibi birçok alanda yürütülen faaliyetler ile kontrollü hayat kurallarına uygun bakım çalışmalarını sürdüren ekipler, son zamanlarda ülkenin her noktasında meydana gelen yangınlara ‘Daha yeşil bir Erdemli' sloganı ile cevap veriyor. Çim biçme, budama gibi faaliyetler gerçekleştiren ekipler, kendi ürünlerini de kendisi yetiştirerek örnek oluyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü olarak sosyal hayat dahilinde ortak sosyal yaşam alanlarını kullanmaya başlayan vatandaşların, en az zararla bu süreci atlatmaları adına, ilçenin her noktasında çalışma yürüttüklerini söyledi.

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