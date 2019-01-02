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Erdemli'de yol bakım çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası sonrasında bağlanan mahallelerde, kış ayına yönelik hazırlıklarını tamamladı.


Bu kapsamda daha önce yol yapım çalışması gerçekleştirilen Sarıyer Bahçe Mahallesi'nin yol bakımını yapan ekipler, yaşanabilecek hava muhalefetine karşı önlemlerini aldı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin her noktasında hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Ayrım yapmaksızın tüm mahallelere eşit hizmet götürüldüğünü vurgulayan Tollu, çalışmaların aralıksız süreceğin bildirdi.

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