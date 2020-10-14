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Erdemli'de yol bakım çalışmaları sürüyor

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Evdilek Mahallesi’nde belediye ekiplerince malzemeli bakım çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Evdilek Mahallesi'nde belediye ekiplerince malzemeli bakım çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında turizm açısından önemli bir merkez olan ilçede, vatandaşların ulaşım noktasında bir sorun yaşamaması adına hizmetler aralıksız sürdürürken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminde yaşanabilecek doğa olayları karşısında da hazırlıklarını sürdürüyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek, kalite standartlarına uygun çalışmalar gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini vurguladı. Evdilek Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara ek birçok adreste de çalışma yapıldığının altını çizen Başkan Tollu, "Çalışmalarımızı en yeni teknolojileri kullanarak, kendi üretimimizi kendimiz yaparak hem vatandaşlarımıza hizmet üretiyor hem de ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.

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