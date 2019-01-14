Erdemli'de yol çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Hacıhalilarpaç Mahallesinde gerçekleştirilen parke yol yapımı, son aşamasına geldi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin hizmet götürülmemiş noktasının kalmadığını belirterek, sıfır rakımdan iki bin beş yüz rakımına kadar vatandaşın rahatı için hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Büyükşehir Yasası ile mahalle sayısında artış olduğunu belirten Tollu, bu duruma rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğini kaydetti.