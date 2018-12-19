Erdemli'de yol çalışmaları

2014 Büyükşehir Yasası sonrasında çalışma alanında genişleme olan Erdemli Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri ilçedeki yolların denetimlerini yaparak, gerekli görülen bölgelerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda en son Güzeloluk Mahallesinde çalışma yürüten ekipler, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kalkınmasına yönelik her alanda hizmet ürettiklerini ve bu çalışmalarda önceliklerinin vatandaşların rahatı olduğunu kaydetti. Özellikle kış aylarında yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için ara vermeden çalıştıklarını kaydeden Tollu, hizmetlerin devam edeceğini belirtti.