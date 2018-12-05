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Erdemli'de yol çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, yeni yasa ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda Kuşluca Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin her mahallesinde alt yapıdan sosyal hayata kadar tüm eksiklikleri gidererek çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Tollu; "Erdemli'nin her noktasında hizmetlerimiz devam edecektir. Çalışma alanımızdaki genişlemeye rağmen ekiplerimiz, 7 gün 24 saat hizmet üreterek vatandaşın rahatı için çalışmaktadır. İlçeyi modern bir şehir haline kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Kuşluca Mahalle Muhtarı Ahmet Dişlen ise Yörükleri hizmetsiz bırakmadığı için Başkan Tollu'ya teşekkür etti.

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