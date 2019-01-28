Erdemli'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi 2014 yılında yürürlüğe giren Büşükşehir Yasası sonrasında kendisine bağlanan mahallelerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Doğusandal Mahallesi'nde aşırı yağmurdan bozulan yolların bakım ve onarımını da gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce çeşitli hizmetlerle modern bir şehir algısına kavuşan Doğusandal Mahallesi'nde, yağmurdan bozulan yolların bakım çalışmaları tamamlandı. Mahalle Muhtarı Hasan Bulut ve mahalle sakinleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti bildirerek, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ‘ya teşekkürlerini iletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin her noktasında hizmetlerin devam edeceğini bildirdi. Tollu, ayrım yapmaksızın tüm mahallelere eşit hizmet götürüldüğünü vurgulayarak, çalışmaların devam edeceğini söyledi.