Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenpınar Mahallesi'nde malzemeli bakım, Fakılı Mahallesi'nde yol bakım, Koyuncu Mahallesi Börteçine Sokakta sathi kaplama asfalt, Toros Mahallesi'nde yol genişletme ve yapım çalışmaları ile Üçtepe Mahallesi'nde asfalt temel yapım çalışmaları yürütülüyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, göreve geldikleri ilk günden beri, altyapı noktasında yaşanan sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Büyük oranda da bunu başardık. Bir bölgede öncelikle altyapı sorunlarını çözmezseniz, ekonomik kalkınmadan turizmi canlandırmaya kadar yapılması gereken projeleri hayata geçirmeniz mümkün olmaz. Gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerde, Erdemli sevdasıyla yola çıktık. Dün olduğu gibi bugün de yarın da en iyi hizmeti vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yoğun bir şekilde çalışarak, bu hizmetleri Erdemli' nin dört bir tarafında sürdüreceğiz” dedi.