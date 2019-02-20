Erdemli'de Yörük tarihi yaşatılıyor

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin çok önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, tarihine ve kültürüne sahip çıkmayan toplumların asla ilerleyemeyeceğini kaydetti. Erdemli'nin her noktasında Yörüklerin yaşam izlerinin taşındığını aktaran Tollu, bu kültürün hala yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların desteği ile kurdukları müzenin Kültür Merkezi önü sahil bandında hizmet verdiğini söyledi.