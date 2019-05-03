Erdemli'deki Aile Destek Merkezi'nde 6 sergi Açıldı

Törenin açılışında konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, projesinin başarıyla yürütüldüğünü belirterek, “Proje başlangıcından itibaren merkezimizde toplam bin 176 katılımcımıza hizmet verilmiştir. Merkezimizde hizmet alan kadınlarımızın çocukları için de bir adet kreş açılmış, açılan kreşimizden bugüne kadar 235 çocuğumuz faydalanmıştır. Yapılan anket ve saha araştırmalarında merkezimizle ilgili memnuniyetin üst düzeyde olduğu ve bölge halkından yoğun ilginin artarak devam ettiği görülmektedir” dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da, “Kursiyerlerimiz üretime katkıda bulunarak hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ülke olarak inadına çalışmalı ve inadına üretmeliyiz. İlçe belediyesi olarak bizde üzerimize düşeni gerçekleştirmeye her zaman hazırız” diye konuştu.

Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Seçkin ise aile destek merkezi ve faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Seçkin,“Kargıpınarı Aile Destek Merkezi Projesi, Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne sunulmuş ve 2017 yılında onaylanarak vakfımız tarafından hayata geçirilmiştir. Bölge halkı adına büyük önem arz eden bir proje niteliğindedir. Bu projemizle Erdemlimizin yoğun göç alan ve en fazla nüfus yoğunluğuna sahip beldelerimiz den biri olan Kargıpınarı mahallemizde, şehir hayatına adapte olmakta zorlanan, sosyo-kültürel ve ekonomik manada dezavantajlı pozisyonda bulunan, sosyal ve kültürel etkinlikler noktasında yoksunluk hisseden kadınlarımıza yönelik olarak hizmet verilmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından 6 kursun sergisinin açılışı yapıldı.