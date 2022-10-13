Erdemlili çiftçilere yerli ve milli arpa tohumu dağıtıldı

Mersin'in hayata geçirilen "Yerli ve Milli Arpa Tohumlarının Toprakla Buluşması Projesi" çerçevesinde, Erdemli ilçesinde 15 üreticiye 4 bin 100 kilogram yerli ve milli arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği proje çerçevesinde hazırlanan yerli arpa tohumlarının, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz dağıtımı için Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Programda konuşan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, atıl tarım arazilerini değerlendirmek, yerli ve milli çeşitleri geliştirmek amacıyla proje hazırladıklarını belirterek, “Bu projemiz 3 milyon liralık bir proje ve bu projeyle 11 bin 800 dekar alanda üretim yapılacak ve tüm Mersin'de 505 çiftçimiz faydalanacak. Tarsus, Mut, Gülnar, Aydıncık, Akdeniz, Toroslar ve Erdemli'de tohum dağıtımı yaptık. Ekim ayında bu ekimle ilimize 7 bin ton yem girdisi sağlanacak aynı zamanda 42 milyon TL'lik Mersin ilimizin bütçesine ve ülkemizin bütçesine katkı sağlayacak. Çiftçilerimiz aynı zamanda bu projenin devamını da istiyorlar. İnşallah çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız tarafından yerli arpa tohumları dağıtımı yapıldı.