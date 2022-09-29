Erdemlili yetiştiricilere yüzde 50 hibeli yem desteği

Büyükşehir Belediyesinin şimdiye kadar Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde gerçekleştirdiği mısır flake yem dağıtımı, Erdemli'de de yapıldı. Yüzde 50 hibeli olarak, toplam 82 bin 400 kilogram yüksek enerjili mısır flake yemi, Erdemlili 103 büyükbaş hayvan yetiştiricisine teslim edildi.

“Büyükşehir Belediyesinin üretime ve üreticiye destekleri devam edecek”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Mersin Büyükşehir Belediyesinin her alanda tarıma ve her türlü üretimi yapan üreticiye desteği olduğuna dikkat çekerek, “Ekonomik koşulların zorluğu içerisinde adeta çırpınan, ayakta kalmaya çalışan çiftçilerimizin ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerimizin bir desteğe ihtiyacı olduğu için, Başkanımızın öncülüğünde belediyemizin bu tür katkıları sürekli devam ediyor. Bu çerçevede Erdemlili 103 büyükbaş hayvan üreticisine yüzde 50 hibe ile kişi başı 800 kg mısır flake yem desteğimiz oldu. Bu ürün hayvana enerji veriyor, besin değeri yüksek, enerji değeri yüksek, ayrıca sindirilebilir özellikleri olan bir yem. Hayvanlarınız sağlıklı olsun, bol üretim yapsın, sizlerin de cebiniz parayla dolsun” dedi.

“Büyükbaş hayvancılıkta en büyük girdi maliyeti yem fiyatları”

Konuşmasında hayvancıların zor günlerden geçtiğini söyleyen Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş ise “Bu zor günümüzde sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, ‘büyükbaş hayvancılığa ne gibi bir katkıda bulunabiliriz' diye, ilgili daire başkanlığı üzerinden bizimle irtibata geçti. Biz de en büyük girdi maliyetinin yem fiyatları olduğunu bildiğimiz için, yetiştiricilerimize mısır flakesi yemi dağıtalım önerisinde bulunduk. Bu konuda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da gerekli olan projeyi hazırladı ve üreticilerimize dağıtımı yapılıyor” diye konuştu.

“Destekle yem maliyetimiz yarıya indi”

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi olarak zor günler yaşadıklarını söyleyen Şerafettin Doğan isimli üretici, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hayvan yem maliyetleri yüzde 100 arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde, hayvanlarımıza ucuz maliyetli yem almaya başladık. Benim 36 kayıtlı hayvanım var. Şu anda mısır flake alıyoruz, proteini çok yüksek. Süte çok katkısı oluyor. Şu anda yemin çuvalına 300-350 TL para veriyoruz. Normalde 1 ay yetecek yemi, bu destekle birlikte 2 ay veriyoruz” ifadelerini kullandı.