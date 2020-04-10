Erdemlililer Platformundan sağlık çalışanlarına maske ve tulum desteği

Mersin'de bulunan Erdemlililer Platformu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplumsal bir dayanışma örneği göstererek, Erdemli Devlet Hastanesi çalışanlarına maske ve tek kullanımlık tulum desteğinde bulundu.

Başhekim Erman Eker'i makamında ziyaret eden Platform Başkanı Mehmet Badas ve Başkan Yardımcısı Aytur Gezer ile bazı yönetim kurulu üyeleri, kendi imkanları ve Yenişehir Gençlik Merkezinin katkıları ile temin edilen tek kullanımlık maske ve tulumları teslim etti. Platform Başkanı Badas, Kovid- 19 salgınını önlemek için özverili çalışmalar yapan tüm sağlık çalışanlarının bu günlerde özellikle moral ve sosyal desteğe ihtiyaçlarının olduğu belirterek, "Bizlerde tüm sağlık çalışanlarımıza karınca kaderince temin ettiğimiz maske ve tulumlar ile katkı sağlamak istedik” dedi.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker ise tüm dünyanın içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde Türk toplumunun yardımseverlik, birlik ve beraberlik konusundaki hassasiyeti ve duyarlı davranmasının olumlu sonuçlarını aldıklarını ifade ederek, "Sizlere de böylesine önemli bir konuda bizleri ve çalışanlarımızı düşünerek yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kovid -19'un hızlı yayılan ve kuluçka süresinin uzun olması sebebiyle tehlikeli bir hastalık olduğunu kaydeden Eker, "Bugün negatif çıkan bir hastada yarın pozitif çıkabilir. Bu nedenle hem sosyal mesafeleri korumalıyız hem de izolasyona önem vermeliyiz. Ziyaretleri mümkün olduğunca azaltmalıyız. Erdemli Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi kapsamında değil ama bizim tüm hazırlıklarımız tamam. Hiçbir eksiğimiz yok. Bakanlığımız, 'pandami hastanesi olacaksanız' derse biz hazırız" diye konuştu.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer de tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgınında, sağlık çalışanlarının çok önemli rol oynadığını belirterek, "İnsanlık sağlığın önemini bir kez daha kavramıştır. Tüm sağlık çalışanlarımızın özverili davrandıklarını, kendilerinden, ailelerinden çok hastaları için çaba sarf ettiklerini gözlemledik" şeklinde konuştu.