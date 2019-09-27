Erdemli'nin altın kızları

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 kız öğrenci katıldıkları Minikler Türkiye Tekando Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Kız öğrenciler Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gösterdikleri başarı dolayısıyla Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Kilolarında şampiyon olan sporcuları makamında kabul eden Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğrencilerin yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonadan başarıyla döndüklerini belirtti.

Açıkyörük, “İlçemiz Akdeniz Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Bedia Eken şampiyonada 45 kilogram bayanlarda Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ceren Çetinel ise 40 kilod Türkiye Şampiyonu olmuştur. Öğrencilerimiz ilçemizi başarıyla temsil etmişlerdir” dedi.

Öğrencileri, ailelerini, öğretmen ve antrenörlerini tebrik eden Açıkyörük, öğrencilere başarılarını milli sporcu olarak taçlandırmaları temennisinde bulundu. Açıkyörük konuşmaların ardından öğrencileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Öğrencilere ziyarete antrenörler Bahri Mumcu, Fatih Serçe, Akdeniz Ortaokulu Uğur Türkmen, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu Mustafa Gülege ve öğrenci aileleri eşlik etti.