Erdemli'nin yayla yolları yenileniyor

Yapılan yol sayesinde hem tarlada yetişen ürünler en az hasarla merkeze ulaşacak hem de Erdemli'nin yaylalarına Kocahasanlı'dan alternatif bir güzergah oluşacak.

Deniz ve yayla turizminin yanı sıra yüksek üretim kapasitesiyle de Türkiye'nin gözde ilçeleri arasında yer alan Erdemli, her geçen gün daha güvenli ve konforlu yol ağlarına kavuşuyor. Büyükşehir ekipleri, D-400 karayolu üzerinde batıdan doğu istikametine seyahat edip Erdemli yaylalarına çıkacak vatandaşları alternatif bir güzergaha kavuşturuyor. Kızkalesi, Ayaş, Tırtar, Kumkuyu, Yemişkumu ve Limonlu istikametinden Erdemli yaylalarına çıkmak için önce merkeze varan, ardından Güzoluk Caddesi'ne çıkan vatandaşlar, artık ilçe merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Vatandaşlar önce Kocahasanlı'ya varıp ardından Üçtepe-Çiriş Mahalleleri arasındaki konforlu yolu kullanarak, Güzeoluk Caddesi'ne bağlanabilecek. Oradan yaylalara, hatta Konya'ya kadar ulaşım sağlayabilecek.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın Erdemli sorumlusu Emrah Erdoğan, muhtarlardan gelen talep üzerine yolda genişletme ve asfalt çalışmalarını başlattıklarını belirterek, “Burası 8 kilometrelik bir yol güzergahı. Bunun ilk etapta 3 kilometresinin asfaltını bitirmek üzereyiz. Kalan 5 kilometrelik kısmında da MESKİ'nin altyapı projesi var. O bittikten sonra Kocahasanlı'ya kadar bağlayacağız. Yayla kısmındaki yazlık sebze üreticileri bu yolla daha kısa mesafeden ürünlerini Kocahasanlı Hali'ne rahat ve konforlu bir şekilde indirebilecekler” dedi.

Erdoğan, daha önce bozuk olan yolda genişletme çalışmasının ardından dolgu tesviye çalışması yaptıklarını söyledi. Yağmursuyu tahliyesi için büz boruları yerleştirdikten sonra serme-sulama-sıkıştırma işlemini de tamamladıklarını belirten Erdoğan, bitümlü sıcak karışım asfalt işlemiyle yolu kullanıma hazır hale getirdiklerini vurguladı.

“Tarım bölgesi olduğumuz için bize böyle yollar şart”

Bin 43 kişilik nüfusa sahip olan Çiriş Mahallesi'nin Muhtarı Necat Şahin ise mahalle sakinlerinin geçimini çoğunlukla tarımdan sağladığını kaydetti. Özellikle yaz sezonunda Erdemli'nin yaylalarından merkeze gidiş gelişlerin yoğun olduğunu kaydeden Şahin, “Tarım bölgesi olduğumuz için bize böyle yollar şart. Kaliteli ürün yetiştiriyoruz. Hale varana kadar ürünlerimizin kalitesi düşüyor ama böyle yollar olduğu zaman domatesimizi, salatalığımızı, biberimizi, fasulyemizi kalitesi düşmeden sofralarla buluşturuyoruz. Yazın burada nüfus artışı çok fazla oluyor. Eskiden yol küçüktü, bozuktu ama bundan sonra vatandaş rahat edecek. Silifke'yle Erdemli arasındaki mahalleler bu yolu kullanıyor. Vatandaşlarımız buradan 5 dakikada Güzeoluk yoluna varacak. Oradan da İç Anadolu'ya basıp gidecekler. Tüccarlar geldiği zaman memnun olacaklar. Bir gelen bir daha gelmek isteyecek. Vahap Başkanımız'dan Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki yapmıyor. Teşekkür ediyor, hizmetlerinin devamını bekliyorum” diye konuştu.

Üçtepe Mahalle Muhtarı Mahmut Yazgan da yaklaşık 2 bin nüfuslu mahallede domates, limon, muz ve örtü altı üzüm üretiminin yoğun olduğunu söyledi. Yolun yenilenmesinin ardından üreticinin daha rahat edeceğini vurgulayan Yazgan, “Eskiden harabe bir yolumuz vardı. Şimdi otoban yolu gibi oldu. Yolumuz şu anda çok güzel. Burası bir ana hattımız, bel kemiğimiz. Yaylalara gitmek ve yayladan sebzemizi çekmek için bu yolu kullanıyoruz. Vahap Başkanım'a Çiriş Mahallesi ve Üçtepe Mahallesi adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.