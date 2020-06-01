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Erdemli'ye 8 kilometrelik bisiklet yolu yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi Kargıpınarı ile Alata mahalleleri arasındaki sahil yoluna 8 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu kazandırıyor.


Büyükşehir, Erdemli ilçesi Kargıpınarı ile Alata mahallelerinin sahil şeridindeki yaklaşık 5 metre genişlik ve 8 kilometre uzunluğundaki yolun yaklaşık 2,5 metrelik kısmını bisiklet yolu yaptı. Araç trafiğine kapalı yol, özellikle yaz aylarında yayalar tarafından yoğun bir şekilde kullanılırken, bisikletlilerin de tercih ettiği güzergahlar arasında yer alıyordu. Bisikletlilerin ve yayaların aynı anda kullandığı yolun oluşturduğu karmaşa kimi zaman çocuklar için de tehlike yaratıyordu. Büyükşehir, 8 kilometrelik yola çevre dostu bir çözüm getirdi. Birleşmiş Milletler tarafından 2018'de ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesi çalışmalarını başlatan Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bölgeye 3 Haziran'da 8 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu kazandırıyor. Yolda asfalt, peyzaj ve temizlik çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, bünyesindeki yol çizgi aracıyla bisiklet yolu çalışmalarına başladı. Ortalama bin 200 kilogram soğuk yol çizgi boyası kullanan ekipler, yolu bisikletliler ve yayalar için düzenledi. Ekipler, yoldaki çizgi çalışmalarını levha ve figür çizim çalışmalarıyla sürdürdü.

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