Erdemli'ye bir futbol sahası daha

Erdemli Belediyesi'nin 'her mahalleye futbol sahası' kampanyası kapsamında Sarıyer Mahallesi'nde futbol sahası inşaatına başlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerine verdiği futbol sahası sözünü tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sarıyer Mahallesi'nde çalışmalara başlayan belediye, en kısa zamanda sahanın tamamlanacağını bildirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe gençlerinin zararlı alışkanlıklardan korunması için onları spora yönlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Sadece spor kompleksleri ile kalmadıklarını belirten Tollu, sanattan kültüre birçok sosyal yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti. Bu faaliyetler kapsamında farklı sanat kursları açtıklarını da belirten Tollu, ülkenin geleceğinin emanet edildiği yeni nesillerin vatana hayırlı bireyler olabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.