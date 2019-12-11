İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli'ye doğalgaz müjdesi

Erdemli Belediye Meclisi, ilçeye doğalgaz getirilmesi için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında olağanüstü toplandı.


Doğalgazın ilçeye getirilmesinin vatandaşın lehine olacağını belirten Başkan Tollu, "Doğalgazın Erdemli'ye getirilmesi gayretlerine destek veren dönemin Kalkınma Bakanı ve TBMM Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a teşekkür ediyoruz. Programa göre doğalgazın Erdemliye getirilmesi 2020 yılında tamamlanacak. Doğalgaz için özel gündemle toplanan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.


Erdemli Belediyesi tarafından bir yıl önce doğalgazın ilçeye getirilmesi için kampanya başlatmış ve imza toplanmıştı. AK Parti ilçe yönetimi ile AK Parti Mersin Milletvekili ve dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ziyaret edilerek doğalgazın getirilmesi teklifi yapılmıştı. Bakan Elvan'ın girişimleri sonucu 2018 yılı Mayıs ayı sonlarında EPDK'nın 2020 yatırım planına alındı. Erdemli Belediye Meclisi, 2020 yılı Ocak ayında yapması gereken meclis toplantısını doğalgaz için özel gündemle toplanarak meclisten oy birliği ile olur çıkarttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.