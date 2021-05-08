Erdiemli Belediyesi, pazar yerlerini denetledi

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi ekipleri, yayınlanan genelge kapsamında bugün açılan pazar yerlerinde denetim yaptı.

Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi, Erdemli ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde açılan pazar yerlerinde, pandemi kuralları çerçevesinde önlemler alındı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve İlçe Jandarma Komutanı Erhan Erdoğan'da pazar yerlerini ziyaret ederek, alınan önlemleri yerinde inceledi. Kontrollü bir şekilde vatandaşların alışverişlerini yaptığını, yer yer yoğunluk yaşansa da tatil bölgesinde pazar yerlerinin boş olduğunu ifade eden Başkan Mükerrem Tollu, "Pazarcılarımızın ürününü satamama endişesine kapıldığını görüyoruz. Ertesi gün pazar kurma imkanları yok. Erdemli'de 11 pazar yeri olduğu için bugün Erdemli'de kuran pazarcı esnafımız, yarın Kargıpınarı'nda kuruyordu, ertesi gün Çeşmeli' de kuruyordu. Aldıkları ürünlerin tüketilmeme durumları söz konusu değildi. Ama bir hafta boyunca yaş sebze meyve satılmazsa çürür ve zarar eder. Biz pazarcı esnafının çok da rağbet göstermediğini görüyoruz. Gelen esnaflarımızın da kazançlarına kazanç kattığını görüyoruz. Tatil bölgesinde tatilcilerimizin tamamı yazlıklarına gelmediler. Geldiklerinde yoğunluk çok daha fazla olur ama gelen tatilcilerinde öğleye kadar, öğle vakti olduğu için gelmediklerini görüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik güçleri de kontrollerini aralıksız sürdürdü.