Erdoğan, arı ölümlerinin önüne geçmek için çiftçileri uyardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, arı ölümlerinin önüne geçmek için çiftçilerle toplantı yaptı.

Tarsus Ziraat Odası Toplantı Salonunda Tarsus genelinde tarımsal üretimin yaygın olarak yapıldığı mahallelerin muhtarları ile ‘Yaş Sebze ve Meyvede Pestisit Kalıntıları ve Arıcılıkta Zirai Mücadele Yöntemleri' konuları ele alındı.

Toplantıya Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Mersin İl Tarım Orman Müdürlüğü teknik elemanları, Tarsus İlçe Tarım Orman Müdürlüğü teknik elemanları ve muhtarlar katıldı.

Yaş Sebze ve Meyvede Pestisit Kalıntıları ve Arıcılıkta Zirai Mücadele Yöntemleri konulu sunum yapıldıktan sonra söz alan tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, arı ölümlerinin önüne geçmek için ruhsatlı ve tavsiyeli ilaçların kullanılmasını istedi.

Erdoğan, “Bölgemizde erkenci meyvelerde çiçeklenmenin başladığı, yapılacak ilaçlamalarda arı ölümlerinin olmaması için üreticilerin ilaçlamaları akşam üzeri veya sabah erken saatlerde arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda uygulaması ve ilaçlama yapmadan önce civarındaki arıcılarla mutlaka irtibatta bulunarak ilaçlama yapmaları ilaçlama da mutlaka ruhsatlı ve tavsiyeli ilaçları kullanmasını istiyoruz. Ayrıca, son günlerde ülkemiz yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan kalıntı sorunları ve buna bağlı ihracatta yaşanan kısıtlamalar, geri bildirimler tartışılarak, gerek ülkemizde tüketilen ürünlerde sağlıklı ve güvenilir gıda temini, gerekse ihracata uygun kalıntısız üretim sonucu ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması için sorunları çözümü konusunda herkes üzerinde düşen görevi yapmalıdır” dedi.