Erik hasadı yapan çiftçiye Başkan Tarhan'dan destek ziyareti

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mevsim öncesi turfanda eriğin yetiştirildiği Bozön köyünde üretici Muhammet Lök'ü ziyaret etti. Tarhan, tarım ürünlerinin hak ettiği değerde pazarlanarak, asıl emeği çeken üreticinin hakkını alması gerektiğini söyledi.

Çiftçilerle birlikte erik toplayan Başkan Tarhan, üreticilerle sohbet ederek yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle verimin önceki yıllara göre çok düştüğünü ifade eden erik bahçesinin sahibi Muhammet Lök, bu yıl bekledikleri oranda ürün alamadıklarını söyledi. 2010 yılından bu yana erik üretimi yaptığını vurgulayan Lök, “Daha o yıllarda turfanda eriğin kilosunu 300 liraya kadar satılabiliyordu. Sonraki yıllarda üretim maliyetinin sürekli artmasına karşın satışta o rakamları alamıyoruz. Bir de buna çeşitli iklimsel nedenler ve meyve zararlıları eklenince daha karamsar bir tablo ortaya çıkıyor” dedi.

Erik toplama heyecanındayken Başkan Tarhan'ın yaptığı sürprizle mutluluklarının katlandığını ifade eden Lök, “Başkanımız zaten sürekli bizimle ilgileniyor. Kendisiyle Tepeköy'de karşılaşmış ve sohbet etmiştik. Siyasi yaklaşımı ne olursa olsun, benim gözümde yaptığı hizmetler ve insani yapısıyla her türlü takdiri hak ediyor. Özellikle alçak gönüllü yapısı ile bizim kalbimizde özel bir yeri var” diye konuştu.

En büyük hedefinin Mezitli'de yaşayan tüm vatandaşların en az kendisi kadar mutlu olması olduğunun altını çizen Başkan Tarhan ise “Biz şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız kadar kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza da en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin erik hasadı yaptığını duyunca ziyaret etmek istedim. Gönül isterdi ki, bu sene her zamankinden daha fazla ürün alsınlar ve önümüzdeki yılı ve borçları düşünmesinler ama maalesef mümkün değil. Biz de elimizden geldiğince yaralarını sarmak için katkı sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle tarımla yaşamını sürdüren kırsal kesimlerde üretilen ürünlerin değerlendirilebilmesi için belediyenin imkanları ölçüsünde çaba sarf ettiklerini söyleyen Tarhan, “Mesleğim gereği bölgemizde tarımın gelişmesi için son derece hassas davranıyorum. Özellikle bölgemizde yoğun olarak yetişen şeftalinin para etmesi için bir alışveriş mağaza zinciri ile görüşerek, marketlerinde sattıkları şeftaliyi bu bölgeden almalarına öncü olduk. Yine, Kurban Bayramı süresince çiftçilerimizin Mezitli'nin diledikleri bölgesinde ürünlerini satmalarına izin verdik. Bu konuda hem üretici ürününün para etmesini sağladık hem de tüketicinin doğal ürüne ucuza ulaşmasının önünü açtık. Afetten zarar gören çiftçimize ilaç desteğinde bulunduk. Yine ürünlerinin daha uzun süre dayanması için soğuk hava deposu çalışmaları yapıyoruz. Tüm bunların yanında Kadın Üretici Pazarlarımızın çiftçiler için ne denli büyük önem arz ettiğini anlatmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.