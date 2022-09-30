Erkenci mandalinada hasat başladı

Narenciye üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de erkenci mandalina hasadı başlarken, fiyatı kalitesine göre 7-15 TL arasında değişiyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de narenciye de ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde erkenci limon mayerin hasadı başlayan Erdemli ilçesinde bugünlerde erkenci mandalina hasadı da yapılıyor. Erkenci tür olan okitsu cinsi mandalinaların olması ile birlikte talep çok olunca onlarca işçi bahçelerde hasada başladı. Yaklaşık 75 kişinin hasat yaptığı bir bahçede bir günde 3 kamyon ürün toplanarak hem iç hem de dış piyasaya 13 TL'den gönderildi. Bir çok bölgede hasadı yapılan erkenci mandalinanın kalitesine göre bahçede 7 TL'den başlayarak 15 TL'ye kadar satıldığı belirtildi.

Mandalina hasadı yaptıklarını belirten işçi çavuşlarından Şefik Erçağ, ”Mandalina hasadına başladık, İnşallah hayırlı olur. Şu anda 75 kişi çalışıyoruz, 3 ekibiz. 2 kamyon gönderdik, üçüncü kamyona başladık, talep iyi yani. Üretici için de 13 liradan şu anda satılıyor çok iyi. Biz de 75 kişi olarak şu anda emek veriyoruz bu da bizim açımızdan iyi" dedi.

Hem üreticilik yapan hem de narenciye ticareti ile uğraşan Sinan Uğuz ise "Yaş meyve sebzede ülkemizin önemli üretim bölgelerinden olan Mersin Erdemli bölgesinde şu anda mandalina hasadı başlamış bulunulmaktadır. Öncelikle okitsu çeşidi mandalina hasadı yapılan ürünlerin başında geliyor. Kalitesine ve pazarına göre 7 lira ile 14-15 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Fena bir rakam kesinlikle değil, ama nedense son yıllarda rekoltede düşüşler var. Mayer cinsi limonda gördüğümüz ürün azlığı yine bu çeşitlerde de karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.