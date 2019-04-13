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Ersoy Ortaokulu'nda TÜBİTAK sergisi

Mersin’de Ersoy Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında hazırladıkları çalışmaları kendi okullarında sergilemeye başladı.

Mersin'de Ersoy Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında hazırladıkları çalışmaları kendi okullarında sergilemeye başladı. 80 öğrenci ve 13 öğretmenin hazırladığı serginin açılışını Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk yaptı.


Sorumlu müdür yardımcısı Nedime Zeynep Üçkardeş'in öncülüğünde hazırlanan serginin açılışına Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Şube Müdürü Sülün Pamuk, mahalle muhtarları ile öğrenci velileri katıldı. 23 projenin yer aldığı sergide öğrencilerle tek tek yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Kaymakam Muhittin Pamuk, bu tür faaliyetleri çocuğun gelişimi ve çağdaş Türkiye yolunda ilerlemek açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.


Sergide yer alan öğrenci projeleri, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

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