Eşcinselleri bıçaklayıp gasp ettiler

Mersin'de sosyal medya üzerinden tanışıp "ilişki" vaadiyle kandırdıkları 4 eşcinseli bıçaklayarak gasp eden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 kişi, eşcinsel sitelerinde tanıştıkları şahısları “ilişkiye girelim” vaadiyle harabe bir binaya çağırarak darp etti. Farklı günlerde aynı yöntemle 4 eşcinseli kesici aletle yaralayan zanlılar, 1 cep telefonu ile 1 motosikleti gasp etti. Yaralanan şahıslardan birinin durumu polise bildirmesi üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kimliği ve adresleri belirlenen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

"Daha önce tacize uğradığım için darp ettim"

Emniyette polise ifade veren zanlılardan G.Y., küçük yaşlarda eşcinsel biri tarafından sözlü tacize uğradığını, ondan dolayı eşcinsellerden nefret ettiğini söyleyerek, bu yüzden onları darp ettiklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Y. ve arkadaşı A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.Y. adliyeye sevk edildiği esnada, "Hak ettiler onlar, dua etsinler ki daha fazla bir şey yapmadım. Hak ettiği cezayı çektiler" dedi.