Eserleriyle sağlık çalışanlarına moral verdiler

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açtıkları sergiyle sağlık çalışanlarına moral olan Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu Eko Turizm Derneği (USART) Başkanı Hülya Gülmez ile Iraklı hattat Salih Alzamo, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'yı ziyaret etti.

Dernek olarak dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan salgın sürecinde, sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığa ithafen mayıs ayında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 113 eserden oluşan bir sergi açtıklarını hatırlatan Gülmez, "Sanatın insan hayatında çok önemli bir rolü var. Biz sanatçılarda toplumun bir parçası olarak bu zorlu süreçte canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına eserlerimizle katkı sunmak istedik. Sağlık çalışanlarının duygularını yansıtmaya çalıştığımız serginin çok olumlu geri dönüşleri oldu. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. İyi ki varlar” dedi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “USART'a üye sanatçılar, moral desteğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde eserleri ile bizim yanımızda oldular. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açtıkları sergide yer alan eserler, bu zorlu süreçte bizim yalnız olmadığımızı, duygu ve düşüncelerimizin başkaları tarafından da paylaşıldığını hissetmemizi sağladı. Bu hissi yaşamak gücümüze güç kattı. Sergide yer alan eserler şu anda hastanemizin oda ve koridorlarını süslüyor. Bu dönemde gösterilen fedakarlıkları tuvale yansıtarak ölümsüz hale getiren sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.