Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, kent merkezi ve kırsalda bulunan mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca kent genelinde yeni mezarlık alanı ihtiyaçları tespit edilerek tahsis hazırlıkları devam ederken, tüm işlemleri tamamlanan alanlarda yeni mezarlık yeri yapım süreci başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, kent genelinde bulunan 2 bini resmi toplam 4 bin 68 mezarlıkta yürüttüğü temizlik ve bakım çalışmaları ile vatandaşların daha temiz bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Çalışmalara yabani ot temizliği ile işe başlayan ekipler, daha sonra yeşil alanların bakımını ve ağaçların budama işlemini gerçekleştiriyor. Şehitliklerde de düzenli şekilde bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, ayrıca yürüyüş yollarının bakımı ile ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Temizliğin yanı sıra mevcut mezarlıklarda inşaata yönelik rutin bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Merkez ilçeler Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir'i kapsayan alanlarda 43 çevre düzenlemesi, çit ve sundurma işlemleri yapıldı.

Merkezde ve ilçelerde mezarlık tahsis çalışmaları sürüyor

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yeni mezarlık alanı ihtiyaçlarını tespit ederek, Orman Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde tahsis ve kullanım işlerine yönelik çalışmaları yürütüyor. Davultepe Mahallesinde 260 bin metrekare Anayurt mezarlık alanı için Orman Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular tamamlanırken, yapım için tahsis sonucu bekleniyor.

Tarsus ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak

Özellikle yerleşim yoğunluğu olan Tarsus Sucular mevkii ve Çiftlikköy mezarlık alanı gibi önemli noktalarda tahsis işlemleri tamamlanmış alanlarla ilgili proje ve ihale süreçleri tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlandı. Tarsus Sucular mevkiinde yeni Eshab-ı Kehf Mezarlığı 380 bin metrekare tahsis alana sahip durumda. Eshab-ı Kehf Mezarlığının 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Merkez Çiftlikköy mezarlık alanında 45 bin metrekare alanın yapımının da 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Mersin Valiliği tarafından alınan uygunluk görüşleri çerçevesinde Mut ilçesinde bulunan şehitlik alanı içerisinde düzenleme ve yeni proje hazırlıkları da sürüyor. Akbelen Mezarlığında bulunan mevcut şehitlik alanının doğu tarafı için genişletme projesi hazırlanarak ihale yapım süreci başlatılırken, yine Akbelen Mezarlığının güneybatı köşesinde yaklaşık 4 bin 200 metrekare alana yeni şehitlik yapımı için proje çalışmasına başlandı.