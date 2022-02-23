Eşi tarafından Ankara'da öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Eşi tarafından Ankara'nın Sincan ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm K.'nin cenazesi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Ankara Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet K. (33) tarafından okul içerisinde bıçaklanmış, kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Ankara Sincan'da eşi Mehmet K. (33) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm K.'nin (29) cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Mut Devlet Hastanesi morguna getirildi. Gülsüm K.'nin cenazesi bugün Mersin'in Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Gülsüm K'nin kuzeni Halil Acar, “Emanetimizi aldık. Mut Devlet Hastanesinin morguna koyduk. Bugün öğle namazından önce toprağa defnedeceğiz. Acımız büyük. Hep televizyonlardan izler duyardık. Başımıza geleceğini hiç bilmezdik. Ateş düştüğü yeri yakıyor.” Dedi.