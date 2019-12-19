Eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi toprağa verildi

Mersin'de evinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk annesi Emine D.'nin cenazesi, kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde ölen kadının yakınları fenalık geçirerek, "Seni kurtaramadım ablam, seni o caniden alamadım" diye feryat etti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde evinde eşi tarafından öldürülen 6 çocuk annesi Emine D.'nin cenazesi saat 12.00'de Güneykent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Emine D.'nin akrabaları ve yakınları katıldı. Gözyaşlarına boğulan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi. Bazı yakınlar, "Seni kurtaramadım ablam, seni o caniden alamadım" diye feryat etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dün meydana gelen olayda, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak üzerindeki Huzur Apartmanında yaşayan vatandaşlar, apartmanın birinci katından gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emine D. (39) adlı kadını evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgede yaptığı incelemede ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerde, öldürülen kadının kocası H.D.'nin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirledi. Adana'ya kaçtığı belirlenen şüpheli, yapılan ortak operasyonla yakalanarak Mersin'e getirildi.

Öte yandan, bölgeyi kordon altına alan polis olay yerinde araştırma yaparken, Emine D.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.