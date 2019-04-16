Eski Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk serbest

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin Belediye Başkanı iken görevden alınıp, daha sonra hakkında açılan terör soruşturmasından dolayı tutuklanan HDP'li eski belediye başkanı Fazıl Türk, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Aralık 2016 tarihinde HDP'ye yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında partinin il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 93 kişi gözaltına alınmıştı.

Akdeniz Belediyesinin HDP'li eski başkanı Fazıl Türk hakkında ise 'yakalama' kararı çıkarılmıştı. Operasyon sonrası 18 Aralık tarihinde Akdeniz Belediyesine İçişleri Bakanlığınca kayyum atanırken, aynı soruşturma kapsamında yaklaşık 9 aydan bu yana aranan Akdeniz Belediyesinin HDP'li eski belediye başkanı Fazıl Türk, 22 Eylül 2017 tarihinde Mersin Adliyesine gelerek teslim olmuş ve savcılıktaki ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türk, 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

O tarihten beri tutuklu bulunan Fazıl Türk, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, eski Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.