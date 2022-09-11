Eski Belediye Başkanı Kaya Mutlu, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı

Mersin'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ali Kaya Mutlu, ölümünün 6. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Akbelen Şehir Mezarlığında düzenlenen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis üyeleri, Kaya Mutlu'nun ailesi ve sevenleri, partililer, oda başkanları ve siyasiler katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Seçer, burada yaptığı konuşmasında, “Bugün Ali Kaya Mutlu başkanımızın sene-i devriyesinde, ona olan vefamızı göstermek için bir araya geldik. Benim tabi buradaki bulunma sebeplerimden bir tanesi de onlardan devraldığımız bu onurlu ve şerefli görevi, yerine getirme gayreti içerisinde olmak. Cumhuriyet tarihinde, çok partili döneme geçtikten sonra, bizim dünya görüşümüzü yansıtan belediye başkanlarımız içerisinde rahmetli Kaya Başkan önemli hizmetler yapmış bir başkanımız. Bizler şu anda görev yaptığımız süre içerisinde onların bıraktığı, teslim ettiği bayrağı inşallah onurla, şerefle taşırız. Onların hizmetlerini örnek alarak, anlayışlarından, insan ilişkilerinden feyz alarak, bizlere güvenen ve inanan siz değerli partililerimizin, yol arkadaşlarımızın bu onuru, bu mutluluğu taşımasını sağlamak istiyoruz” dedi.

“İnşallah biz de onun gibi efsane başkan oluruz”

Kaya Başkan ile ilgili hep güzel şeyler duyduğunu dile getiren Seçer, “Onunla ilgili, başta insan ilişkileri olmak üzere hep güzel anılar anlatıldı. Gerçekten bugün de bize örnek olan bir insandı. İnşallah biz de onun gibi efsane başkan oluruz. Bu bayrağı da şerefle, onurla taşıyıp, bizden sonra gelen mücadele arkadaşlarımıza devrederiz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” diye konuştu.